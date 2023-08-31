В новия каталог-брошура на Мебели Мондо ще откриете – до -40% Отстъпка на Мека мебел: Холов ъгъл Грация С Ном. номер: 01.01.002.1951 – цена 530,10 лв.; Диван Грация С Ном. номер: 01.01.002.3173 – цена 6530,10 лв.; Холов ъгъл Калабрия ом. номер: 01.01.002.4586 – цена 959 лв.; Холов ъгъл Матера МОСТРА Ном. номер: 01.01.002.5888 – цена 1099 лв.; Холов ъгъл Гейм МОСТРА Ном. номер: 01.01.002.5887 – цена 1899 лв.; Холов ъгъл Морено, кафяв Ном. номер: 01.01.002.5873 – цена 2299 лв.; Холов ъгъл Сарагоса с РЕЛАКС механизми Ном. номер: 01.01.001.0190 – цена 1749 лв. и много други.

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Мебели Мондо Промоция 01 Септември – 30 Септември 2023