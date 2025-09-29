В новия каталог и брошура на Мебели Мондо ще откриете: Стол Исабел, цвят капучино – цена 65,00 лв.; Стол Исабел, сив – цена 65,00 лв.; Стол Исабел, черен цвят – цена 38,50 лв.; Трапезен комплект Елегра – цена 1030,00 лв.; Холна секция Спейс – цена 846,00 лв.; Комплект Дъблин – цена 926,00 лв.; МАСА ДИА, цвят сив – цена 169,00 лв.; Стол Сиена – цена 95,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане за дома, офиса и вилата в каталога на Мондо.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на мебели Мондо тук.

Магазините на Мондо ще откриете в градовете Стара Загора, Чирпан, Твърдица, Сливен, Раднево, Ямбол, Нова Загора, Велико Търново и Сливен.

За повече информация, моля посетете сайта на мебели Мондо: www.mondomebeli.com

Мебели Мондо Промоция 01 Октомври – 31 Октомври 2025