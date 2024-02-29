В новата‎ промоция на Мебели Мондо ще намерите: Кухненски диван Неапол Ном. номер: 01.01.004.0958 – цена 598 лв.; Спален комплект Ким, дъб и бяло Ном. номер: 04.15.103.2053 – цена 739 лв.; Спален комплект Кафе МОСТРА ном. номер: 04.15.103.2643 – цена 1199 лв.; Холов ъгъл Калабрия Ном. номер: 01.01.002.6017 – цена 959 лв.; Ъглов диван Ели Ном. номер: 01.01.137.0755 универсален ъгъл – цена 599 лв.; Ъглов диван Ели Ном. номер: 01.01.137.0757 – цена 649,78лв.; Холна гарнитура Миос Ном. номер: 01.01.137.0685 2бр дивани + 2бр фотьойли – цена 1298 лв.; Холна гарнитура Елиф Ном. номер: 01.01.001.01 – цена 1298 лв.; Холна гарнитура Мерат Ном. номер: 01.01.001.0180 – цена 1298 лв. и много други.

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Мебели Мондо Промоция 01 Март – 31 Март 2024