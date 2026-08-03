В новата промоция на Мебели МОНДО ще откриете: Холов ъгъл Финикс, сив – 620.00 €; Холов ъгъл Финикс, кафяв, ъглов диван – 620.00 €; Сив диван Джорджия – 1168.00 €; Ъглов диван Тоскана, сив, разтегателен диван – 570.00 €; Ъглов диван Тоскана, разтегателен диван – 570.00 €; Ъглов диван Феликс, модерен диван с функция сън – 897.32 €; Холов ъгъл Фокс – 945.89 €; Диван Мелина – 945.89 €; Холов ъгъл Кабана – 945.89 €; Разтегателен диван сив цвят Феликс, с функция за сън и ракла – 897.32 €; Сив диван за хол Феликс, удобен диван с функция сън и ракла – 897.32 €; Диван за хол Идеа, разтегателен диван, бежав – 1164.72 €; Диван за хол Идеа, ъглов разтегателен диван, сив – 1164.72 €; Диван Флора – 712.00 €; Разтегателен диван Дукат – 561.91 € и много други.

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Мебели Мондо Промоция 01 Август – 31 Август 2026