Мебели Идеа Промоция 01 Май – 31 Май 2024

Публикувано в на 1 май 2024 Mladen

В новата‎ промоция на Мебели Идеа ще намерите: Комплект холни маси Амаро/ Amaro Дъб Характеристики: Размери: Голяма маса: φ 53/ 45 см. Малка маса: φ 43/ 35 см. Цвят: дъб/ черно Материали: МДФ/ фурнир/ метал – цена 245 лв.; Комплект холни маси Амаро/ Amaro с Ефект Мрамор Характеристики: Размери: Голяма маса: φ 53/ 45 см. Малка маса: φ 43/ 35 см. Цвят: черен с мраморен ефект Материали: МДФ/ фурнир/ метал – цена 218 лв.; Комплект холни маси Атланта C II/ Atlanta C II – цена 399 лв.; Комплект холни маси Атланта III/ Atlanta III Характеристики: Размери: Голяма маса: φ 80/ 45 см. Малка маса: φ 60/ 40 см. Цвят: дъб/ черен мат Материал: ПДЧ/ метал Произведено в Полша – цена 295 лв.; Комплект холни маси Мюс / Muse Бял мрамор Характеристики: Размери: Голяма маса: φ 80/ в.45 см. Малка маса: φ 60/ в.40 см Цвят: бял с мраморен ефект/ златисто Материал: закалено стъкло – цена 935 лв. и много други.

Мебели Идеа предлагат цялостни решения за вашето жилище – за да превърнете своето място в дом, с дизайнерски мебели във всяка стая.

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Верига Мебели Идеа разполага с магазини в градовете: София, Пловдив и Бургас.

За повече информация, посетете сайта на мебели Мебели Идеа: www.mebidea.com

Мебели Идеа Промоция 01 Май – 31 Май 2024
Мебели Идеа Промоция 01 Май – 31 Май 2024

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