В новата промоция на Мебели ИДЕА ще откриете: Електрически ъглов комплект Гремио/ Gremio с регулиране на седалката – цена €1,643.20; Ъглов комплект Мейон естествена кожа с ракла, масичка и зарядно за телефон – цена €3,680.83; Ъглов комплект Плей – цена €1,322.78; Ъглов комплект Анджи/ Angie с ракла и функция сън в естествена кожа – цена €2,177.28; Електрически П-образен комплект Толло XL/ Tollo XL с функция сън – цена €3,499.20; Електрически П-образен ъглов комплект Коломбо XL/ Colombo XL с функция за сън – цена €2,844.00; Електрически П-образен комплект Фокус XL/ Focus XL – цена €2,476.80; Електрически ъглов комплект Гаппа/ Gappa – цена €2,269.80; Електрически ъглов комплект Коломбо L/ Colombo L Антрацит с ракла и релакс механизъм – цена €2,131.20; Електрически ъглов комплект Коломбо Мини/ Colombo Mini с ракла и релакс механизъм – цена €1,803.60; Електрически ъглов комплект Паладио Мини/ Palladio Mini Антрацит с релакс механизъм – цена €1,839.60 и много други.

Мебели Идеа предлагат цялостни решения за вашето жилище – за да превърнете своето място в дом, с дизайнерски мебели във всяка стая.

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Верига Мебели Идеа разполага с магазини в градовете: София, Пловдив и Бургас.

За повече информация, посетете сайта на мебели Мебели Идеа: www.mebidea.com



Мебели Идеа Промоция 01 Август – 31 Август 2026