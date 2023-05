В новата промоция на Мебели Зона ще намерите: ТАПИЦИРАНА СПАЛНЯ МАРТИНА – цена 1469 лв.; ДИВАН ТРОЙКА ГАЛА ЛУКС NEW – цена 1849 лв.; ДИВАН ТРОЙКА ГАЛА СТАНДАРТ NEW – цена 1799 лв.; ЪГЛОВА ГАРНИТУРА СЕНА NEW В НАЛИЧНОСТ – цена 3049 лв.; ЪГЛОВА ГАРНИТУРА БОХЕМИ – цена 3199 лв.; ЪГЛОВА ГАРНИТУРА ГАЛА ЛУКС – цена 2099 лв и много други.

Мебели Зона е най-голямата мебелна верига у нас. Мебели Зона София е най- големият мебелен магазин в България с изложбена площ от над 10 000 квадратни метра, като показаните мебели са над 5000. Етажите са разделени тематично, като размерите на примерните интериорни решения са максимално близки до реалните размери на повечето жилища. Така добивате представа как биха изглеждали мебелите в дома ви. Асортимента се освежава с нови колекции всеки сезон. Обхванати са стилове и модни тенденции за всеки бюджет. Освен от български производители мебелите и аксесоарите за дома в Зона идват от Италия, Испания, Франция, Полша, Германия, Сърбия, Македония, Румъния, Турция и Китай.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на мебели Зона тук.

Магазините на Зона ще откриете в градовете София, Пловдив, Бургас и Севлиево.

За повече информация, моля посетете сайта на мебели Зона: www.mebelizona.eu



Мебели Зона Промоция 01 Май – 31 Май 2023