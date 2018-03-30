Мебели Виденов Каталог-Брошура 02 Април – 30 Април 2018

Разтегателен ъглов диван Наполи II, размер 230/151/71 см – цена 584,00 лв. + Подарък Маса Елица S, стъкло и метал; Шкаф Аклан II + чекмеджета, тъмен периер и светъл периер – ценa 146,00 лв.; Разтегателен ъглов диван Доменик, кафяв и бяла кожа – цена 799,00 лв.; ъглов диван Орхидея, трансформира се в легло – изтегляща се седалка, падащ гръб, 3 малки и 3 големи възглавници – цена 539,00 лв.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg