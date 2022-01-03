Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Януари – 31 Януари 2022

Публикувано в на 3 януари 2022 admin

В новата брошура-каталог на Мебели Виденов ще откриете – Отстъпки до -50%: Разтегателен диван Римини, тъмно кафяв, размери 227/154/83 см – цена 579,00 лв.; Гардероб Алис, бял гланц + дъб сонома – цена 187,00 лв.; Канапе Артон, червено + черна кожа – цена 287,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

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