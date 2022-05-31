Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Юни – 30 Юни 2022

Публикувано в на 1 юни 2022 admin

В новия каталог-брошура на Мебели Виденов ще откриете: Дафини, Разтегателен диван, тъмно бежов + зелено – цена 459,00 лв.; Наксос Спален комплект, дъб евок + Magma , 160/200 – цена 699,00 лв.; Емона Секция , венге + дъб сонома – цена 264,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

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