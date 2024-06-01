В новата брошура-каталог на Виденов ще откриете: Мелвин Разтегателен диван с подлакътник етажерка, сив + светло бежово, десен – цена 939,00 лв.; Аура Спален комплект за матрак 160/200, Silk + дъб евок, 160/200 – цена 499,00 лв.; Бони Разтегателно ъглово канапе, зелен – цена 589,00 лв.; Примавера II Секция с LED осветление, дъб сан ремо + графит – цена 649,00 лв.; Тиволи Разтегателен диван, жълт, десен – цена 889,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Юни – 30 Юни 2024