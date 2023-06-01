В новия каталог-брошура Мебели Виденов ще откриете: Разтегателен диван, син лазур + светло сиво – цена 1199 лв.; Разтегателен диван, светло сив – цена 699 лв.; Спален комплект, дъб евок + Magma , 160/200 – цена 7099 лв.; Скрин, бял гланц – цена 242 лв.; Диван с клик клак механизъм, тъмно бежов + кафява кожа – цена 989 лв.; Разтегателен диван, графит + сив – цена 519 лв.; Разтегателен диван, тъмно зелен – цена 1042 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Юни – 30 Юни 2023