Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Юни – 30 Юни 2020

В новия каталог-брошура на Мебели Виденов ще откриете: Арко Холна маса, размери 100/60/45 см, цвяф дъб artisan и сив графит – цена 92,00 лв.; Разтегателен ъглов диван Палермо, размери 285/187/84 см, площ за сън 140/235 см, цвят оранжев – цена 829,00 лв.; Разтегателен ъглов диван Дани S бежов D1 + кафяво D3 – цена 332,00 лв.; Спалня Диора за двулицев матрак 160/200 сив – цена 384,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

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