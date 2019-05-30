Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Юни – 30 Юни 2019

В новия каталог-брошура на Виденов ще откриете: Иман тоалетка, дъб сонома и бял гланц, включва огледало – цена 177,00 лв.; Есте спален комплект, включва легло, гардероб, скрин и 2 нощни шкафчета – цена 869,00 лв.; Хектор ъглов диван, функция легло, с 2 броя ракли – цена 649,00 лв.; Анета трапезна маса, 130/80/75 см, черна, термозакалено стъкло – цена 124,00 лв.; Михаело стол, черен, размери 44/42/101 см – цена 42,00 лв.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

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