Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Юли – 31 Юли 2023

Публикувано в на 1 юли 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на Мебели Виденов ще откриете: Аспиратор Ivento, черен + черен стъклен панел – цена 99 лв.; Мивка ICGS8104 дълбочина 18 см., черен, ляв – цена 348 лв.; Малибу Кухненски ъгъл, тъмно бежов , ляв – цена 399 лв.; Бони Разтегателно ъглово канапе, кафяв – цена 596 лв.; Бони Разтегателно ъглово канапе, зелен – цена 590 лв.; Дарина Кухня, бял гланц + дъб сонома – цена 589 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Юли – 31 Юли 2023

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