Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Юли – 31 Юли 2019

Публикувано в на 28 юни 2019 admin

В новия каталог-брошура на Виденов ще откриете: Елис ТВ Модул, бял гланц, размери 150/40/63 см – цена 104,00 лв.; Микеланджело ъглов диван, сиво-кафяв, размери 243/165/85 см, с площ за сън – цена 499,00 лв.; Магдалена спалня, дъб сонома с бяла кожа, 165/206/90 см – цена 214,00 лв.; Рино канапе с функция легло, жълто с тъмно сиво – цена 534,00 лв.; Зара канапе, сиво и зелено, размери 245/90/90 см – цена 689,00 лв.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

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