Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Февруари – 28 Февруари 2021

В новия каталог-брошура на Мебели Виденов ще откриете: Морган ъглов диван с площ за сън, размери: L242 В170 H75 см – цена 749,00 лв.; Марти Разтегателно канапе, цвят жълт, размери: L187 B75 H42/79,5 см – цени 269,00 лв.; Модесто ТВ модул, цвят дъб сонома + венге; размери: L156 B40 H41.5 см – цена 109,00 лв. и много други.

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Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

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