Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Февруари – 28 Февруари 2019

Публикувано в на 31 януари 2019 admin

Само през февруари в Мебели Виденов можеш да се възползваш от -28% отстъпка на всички спални, спални комплекти и легла! Миряна Спален комплект, орех и бял гланц, включва легло, гардероб, скрин и 2 нощни шкафчета – цена 764,00 лв.; Диван ъглов Деман, 257/150/41-80 см, функция сън и ракла цена – цена 614,00 лв.; Стол Херман, бяла и кафява кожа – цена 64,00 лв.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

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