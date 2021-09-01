Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2021

Публикувано в на 1 септември 2021 admin

В новата брошура-каталог на Виденов ще откриете: Диел Секция + бюро, дъб сонома + бял гланц – цена 209,00 лв.; Порто Спален комплект, бял гланц + антрацит гланц – цена 444,00 лв.; Марти Разтегателно канапе, тюркоаз – цена 269,00 лв.; Артис Комплект обзавеждане за детска стая, сив графит + бял дъб крафт + жълт – цена 599,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

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