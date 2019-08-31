Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2019

Публикувано в на 31 август 2019 admin

Влез в час с нови идеи за детската стая от Мебели Виденов: Детски комплект Нидо III, включва легло, гардероб, нощно шкафче, бюро, скрин и етажерка – цена 614,00 лв.; Секция Корин, дъб сонома и венге, размери 130/42/175 см, с място за TV – цена 177,00 лв.; Теос бюро, дъб сонома, размери 90/50/74 см – цена 59,00 лв.; Офис стол Феликс, черен с оранжево, размери 42/62/93 см – цена 49,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

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