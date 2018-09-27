Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Октомври – 31 Октомври 2018

В новата брошура-каталог на Виденов ще видиш: Скрин от дъб сонома и бял гланц – цена 114,00 лв.; Принцес 2 ъглов диван, с клик-клак механизъм, функция легло, ляв или десен вариант – цена 739,00 лв.; Спалня Амеда, бордо и черна кожа, за матрак 160/200 см – цена 279,00 лв.; Кухненски ъгъл Теменуга, функция легло, 2 броя ракли – цена 344,00 лв.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg