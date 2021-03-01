Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2021

Публикувано в на 1 март 2021 admin

Открий Месеца на Спалнята с Мебели Виденов: Анабел, Спалня + 2 бр. нощни шкафчета, дъб антрацит + бял гланц – цена 259,00 лв.; Хевън Гардероб, размери: 156/46/181 см, ПДЧ, декор: Silk, огледало – цена 292,00 лв.; Офелия Спален комплект + матрак, дъб сонома + бял гланц – цена 434,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

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