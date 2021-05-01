Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Май – 31 Май 2021

Публикувано в на 1 май 2021 admin

Май е време за намаления в Мебели Виденов: Разтегателен диван Арден, размери 254/148/81 см, цвят син – цена 659,00 лв.; Секция Мирабел, размери: 280/42/200 см, цвят венге + бяло – цена 299,00 лв.; Спалня Вирела, размери: 167/208.5/37.5-85 см, цвят дъб коняк + Silk – цена 109,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

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