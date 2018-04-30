Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Май – 31 Май 2018

Публикувано в на 30 април 2018 admin

Вземете нова детска стая с намаления от Мебели Виденов: Легло Надежда, венге и дъб сонома, размер 94x204x80 см – цена 59,00 лв.; Бюро Рино, дъб сонома и бял гланц, 110x59x80 см- цена 74,00 лв.; Двукрилен гардероб Сънсет, цвят венге – цена 77,00 лв.; Кожена спалня Леда, черна с червено, размер 170/210/101 см – цена 269,00 лв.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg


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