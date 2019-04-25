Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Май – 31 Май 2019

В новия каталог-брошура на Виденов ще откриете: Орхидея ъглов диван, функция сън и ракла, светлосив с лилаво – цена 544,00 лв.; Тима секция, пясъчен дъб, LED осветление, 300/80/193 см – цена 667,00 лв.; Фиера спалня, кафява, за матрак 160/200 см – цена 429,00 лв.; Канапе Марти, черно и сиво, с площ за сън – цена 287,00 лв.; Ъглов диван Хазарт, ляв или десен вариант, функция сън – цена 1179,00 лв.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

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