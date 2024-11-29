В новия каталог-брошура на Аптеки Медея ще откриете: Делмар Разтегателен диван, сив, десен. Ексклузивна серия дивани с немски дизайн и премиум качество произведени за Мебели Виденов. Размери: – L300 B224 H81 см. – площ за сън: 129/219см. и много други – цена 1999,00 лв.; Фабиола Разтегателен диван, тюркоаз – размери: L200 B145 H74-45см. – площ за сън: 127/174 см. – лицев материал: текстил, специална серия Сахара – цена 579,00 лв.; Изи Спалня за матрак 160/200, бял гланц. Спалнята е подходяща за еднолицев или двулицев матрак 160/200 см – цена 118,00 лв. и много други.

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Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

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Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Декември – 31 Декември 2024