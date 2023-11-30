В новия каталог-брошура на Мебели Виденов ще откриете: Делмар Разтегателен диван , сив , ляв – цена 1999,00 лв.; Делано Разтегателен диван , зелен – цена 549,00 лв.; Монтерей Спален комплект , бетон + бяло шагре – цена 429,00 лв.; Моти Канапе, двойка , бежов – цена 359,00 лв.; Тоскана S Разтегателен диван , кафяв , ляв – цена 999,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

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Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Декември – 31 Декември 2023