Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Декември – 31 Декември 2019

Украси дома си по Коледа с Мебели Виденов; Вземи безплатна доставка за всички поръчки; Карино ъглов диван, универсален модел, функция легло и ракла, сиво-зелен, размери 239/142/71 см – цена 444,00 лв.; Шаная 2 Секция, състои се от 5 отделни модула, бял и черен гланц – цена 529,00 лв.; Спалня Бетина, светлокафява, за матрак 160/200 см – цена 227,00 лв. и много други.

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