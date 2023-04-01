В новия каталог – брошура на Мебели Виденов ще откриете: Кухненски шкаф, антрацит мат – цена 77 лв.; Шкаф за печка тип Раховец, петрол – цена 72 лв.; Кухненски шкаф бутилиера, антрацит мат – цена 104 лв.; Фрея Градинска маса /сгъваема/, черен – цена 134 лв.; Хейли Градинска маса, тъмно кафяв + черен – цена 124 лв.; Агата Комплект маса + столове, кафяв + жълто – цена 363 лв.; Ализе Градински стол, кафяв + черен – цена 126 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане в новия каталог Виденов.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Април – 30 Април 2023