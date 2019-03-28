Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Април – 30 Април 2019

В новия каталог-брошура на Мебели Виденов ще откриете: Галанс Ъглов диван, тъмносив с бяла кожа, 280/230/100 см – цена 854,00 лв.; Спалня Милениум, черна и червена кожа, 180/212/101 см – цена 377,00 лв.; Аманда Трапезна маса, черна, термозакалено стъкло, основен плот 10 мм – цена 114,00 лв.; Рома секция, дъб графит и бял мат, LED осветление – цена 547,00 лв.; Леон ъглов диван, ляв или десен вариант, функция легло, ракла – цена 874,00 лв.; Ъглов диван Атлантик, ляв или десен вариант, функция легло, зигзаг пружини – цена 1559,00 лв.

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Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

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