Подготви дома си за Великден с Мебели Виденов: Касиди Разтегателен диван, черен + бяла – цена 410,00 лв.; Юлио B Секция, цвят бял + антрацит, размери ТВ шкаф: L200 B40 H75 см – цена 204,00 лв.; Сезони Спален комплект, цвят червен + черен гланц, включва легло, гардероб, скрин, нощни шкафчета (2 бр.) – цена 746,00 лв.; Лука Кухня, цвят каменно сив + дъб сонома, дължина 140 см – цена 324,00 лв. и много други.

Магазините на мебели Виденов ще откриете в градовете: Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Силистра, Сливен, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Виденов: www.videnov.bg

Мебели Виденов Великденски Намаления 15 Април – 03 Май 2021



Мебели Виденов Каталог-Брошура 01 Април – 30 Април 2021