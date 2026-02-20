Мастерхаус Каталог-Брошура 20 Февруари – 12 Март 2026

В новия каталог брошура на Мастерхаус ще откриете: МОТОФРЕЗА безремъчна, модел RD-T13 мощност 5.2kW(7кс), обем на двигателя 208см 2 скорости-напред и назад, ширина на фрезоване 1200мм, дълбочина на фрезоване 350мм, в комплект: плуг, браздир, картофовадач и метални колела 0804040058 – цена 565 €; БЕЗЧЕТКОВ ВИНТОВЕРТ модел BK-BCD40, батерия 18V, 2Ah безчетков (Brushless) мотор, максимален въртящ момент 40Nm, 2-скоростен редуктор, метален патронник, LED работна светлина, куфар 0802010353 – цена 89,99 €; – цена 27,99 €; АКУМУЛАТОРНА ПРЪСКАЧКА налягане 0.2-0.4 Мра, височина на разпръскване 4м, акумулаторна батерия 12V 8Ah, време за работа с пълен заряд 3-4ч., разход 3.1 л/мин., обем 16л 0503020161 – цена 24,99 €; СТЕЛАЖ метален, 4 рафта, 180/90/40см, безболтов монтаж 0302120035 – цена 99,99 €; ДУШ СИСТЕМА стационарен и подвижен душ, сапунерка, адаптер и шлаух 0102030304 – цена 53,19 € и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

