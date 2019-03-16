В новия каталог-брошура на Мастерхаус ще откриете: Само в Мастерхаус – Тониране на място, на бои и мазилки Weber и Henkel; Покривни системи Tondach, керемида Македо, цвят естествен – цена 18,46 лв./кв.м.; Bramac Покривни системи, бетонови керемиди, соларни и отводнителни системи – цена 10,00 лв./кв.м.; Пожаробезопасни и енергоефективни системи Schiedel – цена 610,00 лв.; Guttal Вълнообразни битумни листове, бруто площ 1.66 кв.м. – цена 10,99 лв.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

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Мастерхаус Каталог-Брошура 15 Март – 15 Април 2019



Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2019