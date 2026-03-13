В новия каталог брошура на Мастерхаус ще откриете: МОТОРЕН ТРИМЕР модел DBC520, мощност 2200W (3 к.с.) диаметър на косене 42/25.5см, корда/нож обем двигател 52 куб./см дължина на рамото 1.65 м 0804020126 – цена 122 €; ВОДОСТРУЙКА модел DAX160-2000W-HRL 2000W, дебит 450 л/час макара за маркуча 0804050082 – цена 119 €; ЕЛ. КОСАЧКА модел DLM1400E, мощност 1200W, диаметър на косене 320мм обем на коша 35л 0804020118 – цена 71,01 €; ИНТЕРИОРНА БОЯ за боядисване на стенни, варови, вароциментови и дисперсионни мазилки, покривност 100 г./кв.м. за слой 0203010157 – цена 35,29 €; СТЪКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВАТА дебелина 5см, топлопроводимост 0.040W/mK, поведение при пожар Евроклас А1, макс. t на приложение 200°, 1 пакет-16.8кв.м 1102030197, цената е за пакет – цена 43,89 €; ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ за полагане на керамични плочки, естествен камък и гранитогрес върху деформируеми основи, за интериор и екстериор, разход 1.4 -3.1кг кв.м., клас С2ТЕ, 25кг 1101010016 – цена 12,55 € и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети MASTERHAUS: www.masterhaus.bg

Мастерхаус Каталог-Брошура 13 Март – 02 Април 2026