В новия каталог-брошура на магазини Мастерхаус ще откриете: ИНТЕРИОРНА БОЯ 980 мл, бяла база арт. 0203030250 – цена 18,99 лв.; МОНОБЛОК задно оттичане арт. 0103030218 – цена 139 лв.; ШКАФ С МИВКА 50/42/85см арт. 0101010631 – цена 177 лв.; ДУШ КАБИНА овал, 180/90/90см арт. 0105010328 – цена 244 лв.; ЦЯЛОСТНИ ПОКРИВНИ РЕШЕНИЯ – КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ, АКСЕСОАРИ, ФОЛИА керемида Contiton 12 естествен цвят арт. 1103040070, 1 бр – цена 1,79 лв.; АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ височина 2 м, (макс. 3м) товароносимост 150 кг платформа 1.56/0.68м – цена 399 лв.; СТЕЛАЖ 5 рафта, сглобяем, метален 180/90/40см, безболтов монтаж товароносимост 175 кг на рафт – цена 39 лв.; ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ за полагане на фаянс, теракота, гранитогрес, естествен камък, за интериор и екстериор, за стени и подове клас С1Т, 25 кг – цена 11,99 лв.; ГИПСОВА ШПАКЛОВКА суха смес за заравняване и заглаждане на бетонови повърхности, циментови, вароциментови и гипсови мазилки и гипсокартон, бял цвят разход~1,1кг/кв.м. за слой от 1 мм, 20 кг – цена 15,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети MASTERHAUS: www.masterhaus.bg

Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Aвгуст – 30 Aвгуст 2024