В новия каталог-брошура на магазини Мастерхаус ще откриете: КОСАЧКА електрическа, RD-LM36, мощност 1300W, диаметър на косене 32см арт. 0804020187 – цена 99,90 лв.; ТРИМЕР моторен, разглобяем, RD-GBC24, мощност 2.2kW/(3к.с), диаметър на косене 44см – цена 159 лв.; ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ 5 части, темперирано стъкло, метална конструкция арт. 0501020074 – цена 439 лв.; КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ огледало 40/50см, шкаф 46/36.5/85см арт. 0101010560 – цена 149 лв.; ПЛАЖЕН ЧАДЪР ∅200см, вентилационен отвор /двоен покрив/, устойчив на атмосферни влияния и UV лъчи, комплект с чанта за удобно транспортиране – цена 39,99 лв.; СГЪВАЕМА ТЕНТА ЗА ТЕРАСИ И БАЛКОНИ стоманена конструкция, две чупещи хоризонтални рамена, полиестер 280г/кв.м., 350/250см, подходяща за стенен монтаж, възможност за регулиране на наклона, позицията на манивелатане може да бъде променена, комплекта съдържа необходимите фиксатори – цена 369 лв.; ЧАДЪР ∅300см, вентилационен отвор /двоен покрив/, удобен механизъм за сгъване и разгъване, устойчив на атмосферни влияния и UV лъчи тъмносив цвят – цена 109 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети MASTERHAUS: www.masterhaus.bg

Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Юни – 30 Юни 2024