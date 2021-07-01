Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Юли – 31 Юли 2021

Публикувано в на 1 юли 2021 admin

Лятото е време за ваканционни наздравици с приятели! Сподели ги с мебели и аксесоари от Мастерхаус: Гранитогрес, размер: 33.3/33.3см, цвят: кафяв – цена 11,99 лв./кв.м.; Градински чадър, 3м, със стойка, конструкция от метал – цена 119,00 лв.; Комплект Градински мебели, 4 бр. столове, 1 бр. маса – цена 289,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети MASTERHAUS: www.masterhaus.bg

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