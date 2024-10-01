В новия каталог-брошура на магазини Мастерхаус ще откриетe: КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА 1200/600мм, дебелина 50мм, пакет 7.2кв.м., плътност 30кг/куб.м., коефициент на топлопроводимост 0.034W/Mk, 4.65 лв./кв.м. арт. 1102030056, 1 пакет – цена 33,49 лв.; МОТОРЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН мощност 1800W (2.41 к.с.) двутактов двигател, въздушно охлаждане, 45 куб.см., дължина на шината 18“/450мм арт. 0804030060 – цена 109 лв.; ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА модел V51970E, мощност 2000W, 3 степени, защита от прегряване арт. 0703040168 – цена 24,99 лв.; ДРАСКАНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА тънкослойно покритие и зърнеста структура 1.5мм, за вътрешно и външно нанасяне, защита срещу мухъл и плесен арт. 0204030007, 25 кг – цена 65,90 лв.; ИНТЕРИОРНА ЕКСТРА БЯЛА БОЯ водоразредима боя за универсална употреба, за интериори с високи хигиенни изисквания, бял цвят арт. 0203010177, 25 кг – цена 65,90 лв.; БИТУМЕН ПОКРИВЕН ЛИСТ размер 2/0.95м 9 вълни, лист 1.9кв.м. червен цвят, 1 бр – цена 17,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети MASTERHAUS: www.masterhaus.bg

Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Октомври – 30 Октомври 2024