Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Октомври – 31 Октомври 2021

В новата брошура-каталог на Мастерхаус ще откриете: Декоративно покритие CD Stucco Di Perla Silver, 1.25 л – цена 66,99 лв.; Килим Havana, цвят слонова кост/бежов, размери 120 х 170см – цена 65,00 лв.; Стенен конвектор Basic Pro, мощност 1500 W – цена 214,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

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