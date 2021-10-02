Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Октомври – 31 Октомври 2021

Публикувано в на 4 октомври 2021 admin

В новата брошура-каталог на Мастерхаус ще откриете: Декоративно покритие CD Stucco Di Perla Silver, 1.25 л – цена 66,99 лв.; Килим Havana, цвят слонова кост/бежов, размери 120 х 170см – цена 65,00 лв.; Стенен конвектор Basic Pro, мощност 1500 W – цена 214,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети MASTERHAUS: www.masterhaus.bg

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