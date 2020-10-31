Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2020

Публикувано в на 1 ноември 2020 admin

Време е за светъл, топъл и уютен дом с Мастерхаус: Ламиниран паркет Хикори Голдън, размер ламел: 1382/195/8 мм, клас 31/АС3 – цена 10,99 лв./кв.м.; Плафон със сензор за движение, обхват 360 градуса, 2 х E27 – цена 12,99 лв.; Подов конвектор Sapir, три степени на мощност: 750/1250/2000 W – цена 27,99 лв.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети MASTERHAUS: www.masterhaus.bg

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