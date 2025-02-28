В новия каталог-брошура на Мастерхаус ще откриете: ИНТЕРИОРНА БОЯ 15 + 3 кг ПОДАРЪК – цена 64,90 лв.; ЕКОЛОГИЧНА ИНТЕРИОРНА БОЯ 980 мл, бяла база Безплатно тониране – цена 9,99 лв.; ВИНТОВЕРТ БЕЗЧЕТКОВ – цена 99,00 лв.; ПЛАФОН – цена 37,99 лв.; ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ДЪБ СВЕТЪЛ – цена 11,99 лв.; ГРАНИТОГРЕС 45/45см, бежов и сив цвят, ефект камък – цена 19,99 лв.; МОНОБЛОК – цена 139,00 лв.; МИЕЩА СЕ ТОНИРАНА БОЯ матов финиш, бързосъхнеща, покривност 7-10 кв.м/кг опаковка 4кг/3л, 21 цвята – цена 19,49 лв.; ГРУНД ЗА ГИПСOКАРТОН – цена 23,99 лв.; ЕМУЛСИОННА ИНТЕРИОРНА БОЯ БЯЛА 3 л – цена 19,99 лв/бр.; СТРОИТЕЛЕН КИТ – цена 5,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

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Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Март – 30 Март 2025