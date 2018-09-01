Мастерхаус Каталог-Брошура Готови за Есента 01 Септември – 30 Септември 2018

Публикувано в на 1 септември 2018 admin

В новата брошура-каталог на Masterhaus ще видиш: ламиниран под Swiss Krono, произход Полша, декор дъб котидж серия светла кимба, 8 мм – цена 11,49 лв.; Килим Сенсейшън, собствен внос от Белгия, еазмер 120/170 см, много цветове – цена 41,99 лв.; Гранитогрес, произход Турция, ефект дърво, 45×45 см – цена 12,99 лв./кв.м.; Латекс Decorator Color Weekend Mat Интериорна цветна боя, технология Easy Clean – цена 10.98 лв.

Разгледайте промоциите на бои, мазилки, ел-материали, ламинирани паркети, осветителни тела, машини и инструменти, ВиК части и консумативи, хотелско и ресторантьорско оборудване, бяла и черна техника, градина, санитарен фаянс, железария, обков, интериорни врати , улуци и груби строителни материали: тухли, керемиди, лепила, итонг, хидро- и топлоизолации в новия каталог на MASTERHAUS.

Хипермаркети MASTERHAUS ще откриете в градовете Бургас, Несебър, Приморско и Айтос.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети MASTERHAUS: www.masterhaus.bg

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