Май Маркет Каталог Брошура 22 Януари – 04 Февруари 2026 и 08 Януари – 21 Януари 2026

В новия каталог брошура на Май Маркет ще откриете:ХЛЯБ ТИПОВ Демеа, 650 гр, нарязан за 1 бр – цена 1,58 лв.; ХЛЯБ Занаятчийски, 400 гр, царевичен/ многозърнест/ пълнозърнест с лимец за 1 бр – цена 2,17 лв.; САЛАТА РУСКА Веселина, 400 гр. без консерванти за 1 бр – цена 4,60 лв.; КАРТОФИЛутоса, 1 кг, 10/10, бланширани за 1 бр – цена 4,99 лв.; КАРТОФИ Авико, 600 гр, пикантни, с кожа, бланширани за 1 бр – цена 4,38 лв.; ПОДБЕДРИЦА ПИЛЕШКА Лудогорско Пиле, тарелка за 1 кг – цена 8,72 лв.; ГЪРДИ СВИНСКИ С кост Братя Манолови, овкусени за 1 кг – цена 11,40 лв.; ШУНКА Voder BYPFAC Браво, свинска, 200 гр, вакуум, слайс за 1 бр – цена 2,95 лв.; СУДЖУК Добруджански/ Телешки, 160 гр/ Чардака, 180 гр, Орехите, вакуум за 1 бр – цена 8,19 лв.; КАЙМА Народен, 250 гр, замразена/ охладена, различни видове за 1 бр – цена 2,29 лв.; ПРОТЕИНОВ ЙОГУРТ Олимпус, 180 гр/ 200 гр, различни видове за 1 бр – цена 2,29 лв.и много други.

– Oткрийте перфектния баланс между качество на стоки, добро обслужване и добри цени! Всеки ден с мисъл за вас!

Разгледайте всички брошури и каталози на хипермаркети MyMarket тук.

Верига магазини MyMarket ще откриете в градовете: Варна, Добрич, Аксаково и Белослав.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети MyMarket: www.my-market.bg

Май Маркет Каталог Брошура 22 Януари – 04 Февруари 2026

Май Маркет Каталог Брошура 08 Януари – 21 Януари 2026