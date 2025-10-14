Май Маркет Каталог Брошура 16 Октомври – 29 Октомври 2025 и 02 Октомври – 15 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Май Маркет ще откриете: ВАФЛИ Ная, Престиж, 21 бр/ опаковка, различни видове за 1 бр – цена 4,49 лв.; ЗЪРНЕНА ЗАКУСКА Нестле, 300 гр – 400 гр, различни видове за 1 бр – цена 7,49 лв.; ВАФЛА Вафелини/ Нусини, Милка, 31 гр/ 31,5 гр за 1 бр – цена 1,79 лв.; КРОАСАН 22 Карата, 52 гр/ 55 гр, различни видове за 1 бр – цена 0,55 лв.; ФРЕНСКА БАГЕТА Мантинга, 350 гр, различни видове за 1 бр – цена 4,19 лв.; САЛАТА СНЕЖАНКА Апетито, с пресни краставици за 1 кг – цена 9,89 лв.; ФИЛЕ ПИЛЕШКО Лудогорско Пиле, с марината Котани, охладено за 1 кг – цена 16,69 лв.; ФИЛЕ ПИЛЕШКО Сами – М, 280 гр, с панировка, различни видове за 1 бр – цена 4,99 лв.; ЛУКАНКОВ САЛАМ Наш вкус, 100 гр, Ф90, слайс, вакуум за 1 бр – цена 2,39 лв.; ЛУКАНКА ДЖУМАЙСКА, БАБЕК ДОМАШЕН Молерите, 220 гр за 1 бр – цена 9,89 лв.; СУШЕНИЦА Телешка, Орехите, 160 гр, вакуум за 1 бр – цена 7,69 лв.; ЛУКАНКА Резерва/ Смядовска СУШЕНИЦА 100 гр, ФИЛЕ ЕЛЕНА 80 гр, Орехите, слайс за 1 бр – цена 4,99 лв.; СУШЕНИЦА Добруджанска/ Чардака, 180 гр, Орехите, вакуум за 1 бр – цена 7,69 лв. и много други.

Верига магазини MyMarket ще откриете в градовете: Варна, Добрич, Аксаково и Белослав.

Май Маркет Каталог Брошура 16 Октомври – 29 Октомври 2025

Май Маркет Каталог Брошура 02 Октомври – 15 Октомври 2025