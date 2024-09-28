В новия каталог-брошура на Магазинъ 345 ще откриетe: Вафли асорти, с млечен или тъмен шоколад ЛИНДТ 130-138 г – цена 8,49 лв.; Чипс Начо с чили или сол ЕЛ САБОР 175 г + сос сирене или салца – цена 3,69 лв.; Кашкавал от краве мляко БОЖЕНЦИ 270 г – цена 6,49 лв.; Шунка Виенска, филе пилешко или пуешко КФМ слайс 160 г – цена 5,59 лв.; Лютеница Родопска финосмляна ДЕРОНИ 520 г – цена 4,25 лв.; Скумрия филе (различни видове) или рибна салата с боб КОМПАС 170-180 г – цена 2,79 лв.; Грах 680 г или Корнишони бейби фини 350 г или 680 г ТАТ – цена 3,10 лв.; Кори точени за баница 500 г или за баклава 400 г ФАМИЛИЯ охладени – цена 2,99 лв.; Овесена закуска Виталисд-р ЙОТКЕР (различни видове) 50-60 г – цена 0,95 лв.; Сладолед чийзкейк, горски плод, шоколад, тирамису, бейлис или маршмелоу КАРТЕ ДОР 900 мл – цена 9,29 лв.; Бисквити Детски свят, Кафе или Златен спомен ретро серия РОДЕН КРАЙ Престиж 135 г – цена 1,88 лв.; Пшеничени пръчици ЗАЙО БАЙО Хит с играчка за момичета и момчета 50 г – цена 2,19 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог 30 Септември – 06 Октомври 2024