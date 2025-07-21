В новия каталог и брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Луканка Добруджанска или Чардака ОРЕХИТЕ 180-210 г – цена 8,69 лв.; Напитка ядкова, кокосова или соева с банан и червени плодове АЛПРО 1 л – цена 6,29 лв.; Кисело мляко краве ЗНП 4,5% МАДЖАРОВ 400 г – цена 1,59 лв.; АКТИМЕЛ Данон (различни видове) 4 х 100 г – цена 3,99 лв.; Топено сирене натурално или с билки секторно МОНАРХ 140 г – цена 3,19 лв.; Филе жарено пуешко или свинско ЕКО МЕС слайс 130 г – цена 4,99 лв.; Кори точени за баница 500 г или за баклава 400 г ФАМИЛИЯ охладени – цена 3,39 лв.; Пица ФЕЛИЧИАНА д-р Йоткер (различни видове) 320-360 г – цена 5,79 лв.; Скумрия консерва КАПИТАН (различни видове) 125 г – цена 1,99 лв.; Пастет пилешки, гъши или Апетит КОМПАС 180 г – цена 2,35 лв.; Хляб протеинов със семена ВИТА фитнес (различни видове) 400 г – цена 3,85 лв.; Чипс сол, сирене, пиле, паприка, барбекю, дзадзики или сметана и лук ЧИО 125 г – цена 2,99 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог Брошура 21 Юли – 27 Юли 2025