Магазинъ 345 Каталог Брошура 21 Октомври – 27 Октомври 2019

В новия каталог-брошура на Магазини 345 ще откриете: Бял хляб Утвърден Стандарт България Симид, 650 гр – цена 1,14 ЛВ.; -35% на всички Barilla продукти; Колбас Телешки, Хамбургски или Камчия Тандем, 300 гр – цена 2,99 лв.; Оризовки Роки Райс, различни видове, 90 гр – цена 1,69 лв.; Сок Багра, ябъка или ябълка и синя слива, 1 л – цена 2,79 лв.; Бира Пиринско светло 4.4%, 500 мл кен – цена 0,95 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg