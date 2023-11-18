В новия каталог-брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Хляб Селски бял, типов или пълнозърнест СИМИД 600 г – цена 1,69 лв.; Кренвирши класик 250 г или мини 200 г ТАНДЕМ – цена 4,49 лв.; Шоколад ЛАКМИ Рошен (различни видове) 265-295 г – цена 4,49 лв.; Прясно мляко 3,7% OLYMPUS 1 л – цена 2,89 лв.; Кисело мляко 2% БУЛГАРЧЕ 400 г – цена 1,15 лв.; АКТИВИА Закуска (различни видове) 188 г – цена 1,95 лв.; Сиренe овче или козе МАДЖАРОВ 400 г – цена 9,99 лв.; Сирене от краве мляко TERTER 350 г – цена 4,99 лв.; Луканка Джумайска чиста храна МОЛЕРИТЕ 220 г – цена 9,99 лв.; Кашкавал от краве мляко САКАРЕЛА 400 г – цена 6,99 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2023