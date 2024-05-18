В новия каталог-брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Бонбони млечен или асорти корнет ЛИНДТ Линдор 337 г – цена 16,49 лв.; Кафе еспресо Милано, Сицилия или Густо ЧИБО 250 г – цена 6,29 лв.; Кашкавал от краве мляко САЯНА 400 г – цена 6,99 лв.; Сирене Light или Original LEERDAMMER слайс 100 г – цена 2,99 лв.; Суджук телешки, луканка телешка или Панагюрска МОЛЕРИТЕ 170 г – цена 8,79 лв.; Пица ФЕЛИЧИАНА д-р Йоткер (различни видове) 320-360 г – цена 5,69 лв.; Сладолед ФАМИЛИЯ (различни видове) 800 мл / 345 г – цена 3,99 лв.; Овесена закуска Виталис д-р ЙОТКЕР (различни видове) 50-60 г – цена 0,98 лв.; Кейкс Корн слим БЕНЛИАН (различни видове) 100 г – цена 1,79 лв.; Пшеничени пръчици ЗАЙО БАЙО Хит с играчка за момичета и момчета 50 г – цена 2,19 лв.; Ядки микс печени Бадем и Кашу КРОНОС 350 г – цена 11,98 лв.; Студен чай САН БЕНЕДЕТО (различни видове) 1,5 л – цена 2,85 лв.; Бисквити тунквани слепени с лешников или с бананов крем БОРОВЕЦ 252 г – цена 2,59 лв.; Кекс с какао или боровинка КАПЪЛ КЕЙК Победа 10 бр. в оп., 200 г – цена 3,49 лв. и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог Брошура 20 Май – 26 Май 2024