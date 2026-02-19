В новия каталог брошура на Магазинъ 345 ще откриете: Макарони или спагети МЕЛИСА (избрани видове) 500 г – цена 1,02 €; Сладолед НИРВАНА XL (различни видове) 750 мл – цена 7,39 €; Кисело мляко БИО ХАРМОНИКА (различни видове) 400 г – цена 1,02 €; Топено сирене натурално, пушено или чедър ПРЕЗИДЕНТ 140 г – цена 2,19 €; Наденица Лионска, Македонска или биренка КЕН 390 г – цена 2,65 €; Лютеница едросмляна ВЕЛИКА (различни видове) 515 г – цена 4,49 €; Бисквити Парадайс ПРЕСТИЖ (различни видове) 147 г – цена 1,27 €; НЕСКАФЕ 2в1 или 3в1 (различни видове) плик 10 бр. в оп. 80-155 г – цена 2,15 €; Паста за зъби Max white One,Charcoal или Purple reveal КОЛГЕЙТ 75 мл – цена 2,49 €; Тоалетна хартия white или perfume 4 пласта ЗЕБРА 4 бр. в оп. – цена 1,99 €; Мокри бебешки кърпи с лавандула ЕВЕНТ 120 бр. в оп. – цена 1,75 € и много други.

Магазини 345 ще ви предложат всичко необходимо за домакинството – свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти, санитарни продукти и много други. Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на хранителни и битови стоки от Магазинъ 345 тук.

Ще откриете Магазини 345 в почти всички квартали в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на Магазинъ 345: www.magazin345.bg

Магазинъ 345 Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026